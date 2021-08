Magazine Novos bares abrem na pandemia e reinventam a noite em Goiânia Espaços enfrentam o desafio de atrair o público, sedento de lazer, e oferecer segurança por conta das restrições importas pela Covid-19

Adaptação e reinvenção são as duas palavras de ordem para produtores e empreendedores da noite, que tiveram de driblar a crise imposta pela pandemia. Em busca de formatos alternativos, mais conscientes e que dialoguem com as medidas e protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, esses profissionais abriram novos espaços na noite de Goiânia e, agora, tenta...