Magazine Novo The Voice: Inscrições abertas para participantes acima de 60 anos Saiba como se inscrever e disputar uma vaga no reality que estreia em 2021

Após divulgar uma nova versão para o The Voice Brasil, a Globo anunciou nesta quarta-feira (19) que as inscrições estão abertas para o The Voice de idosos, que irá contar com talento acima de 60 anos. O programa deve ir ao ar em 2021. Segundo a emissora, a competição musical terá as mesmas características dos outros formatos, The Voice Kids e Brasil. Com um time d...