Magazine Novo Superman, filho de Clark Kent, assume ser bissexual em nova HQ Filho do Superman clássico, Clark Kent, com Lois Lane, o herói Jonathan Kent sairá do armário na nova edição da série "Superman: Son of Kal-El", publicada digitalmente em 9 de novembro

O novo Superman assumirá ser bissexual em um quadrinho lançado em breve, anunciou a DC Comics nesta segunda (11). Filho do Superman clássico, Clark Kent, com Lois Lane, o herói Jonathan Kent sairá do armário na nova edição da série "Superman: Son of Kal-El", publicada digitalmente em 9 de novembro. A HQ não só narra os conflitos do personagem enquanto super-herói como t...