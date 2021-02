Magazine Novo romance de José Eduardo Agualusa parece nascer de cálculo, não de inspiração Aos 60 anos, o autor parece ter especial predileção por encontros literários e afins

A ilha de Moçambique, também conhecida como Muhipiti, é cenário e personagem deste livro de José Eduardo Agualusa. Descreve-a como um paraíso - na antecâmara do inferno. Para fazê-la falar mais alto, ali instalou um festival literário, com vários escritores convidados e um jornalista no papel de organizador. E para que ainda a ilha gritasse, ofereceu-lhe uma t...