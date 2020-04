Nos primeiros dias de isolamento, a estudante de gastronomia Huganna Avelar e os amigos faziam reuniões quase diárias por intermédio de plataformas de videochamadas, algo que também deixou de fazer parte de sua rotina atualmente. “Passei a participar cada vez menos, era algo que estava tomando muito do meu tempo também”, revela. Com o passar das semanas, ela notou que os outros participantes também foram deixando as reuniões de lado. “Vejo que muita gente não está sentindo tanta necessidade de fazer esses encontros como no início da quarentena”, aponta.

Para o psicólogo Adriel Bandeira, a tendência é recente, mas já levanta hipóteses. “Em um primeiro momento, ficamos agoniados com essa mudança repentina de rotina. O contato pessoal era frequente e, ao longo dos dias, fomos nos acostumando com as novas formas de interação”. Para ele, o que está havendo é uma ressignificação do celular enquanto ferramenta. “As redes sociais são parte da nossa realidade e é muito difícil imaginar um futuro em que elas não estejam presentes na nossa vida. No entanto, é uma faca de dois gumes: ao mesmo tempo que oferece muito entretenimento e muito conteúdo, também pode ser um criador de ansiedade”, explica.

Com diferentes padrões e estilos de vida que são muitas vezes inalcançáveis, criando grande parte dos conteúdos compartilhados pelas redes sociais, o resultado pode não ser benéfico. A velocidade do acesso à informação provocada pelo celular intensifica a ideia de estar sempre em movimento para conseguir acompanhar tudo. “É uma questão muito individual, mas pode ser muito estressante. A partir do momento que o uso do celular se torna algo que provoca ansiedade e problemas de autoestima, a recomendação é que se diminua o tempo de uso dessas plataformas”, diz o psicólogo. Para o profissional, quando a pessoa passa a perceber os prejuízos de passar muito tempo conectado ao celular, como não conseguir realizar outras tarefas ou considerar exaustivo, a tendência é que ela própria passe a se desconectar aos poucos.

O momento exige de muitos a adequação ao sistema de teletrabalho, o que pode dificultar o desligamento do aparelho celular. “Para quem está fazendo home office, pode ser difícil encerrar a rotina e separar o momento de trabalho do de lazer, já que tudo está sendo feito no mesmo ambiente. Esse movimento de se desligar das redes, principalmente dos aplicativos de mensagem, e deixar o celular de lado ao fim do dia pode ser um excelente caminho”, recomenda Adriel.

Em março, primeiro momento da quarentena, os aplicativos que mais foram baixados nos smartphones foram de redes sociais, plataformas de mensagens e de videochamadas, como o TikTok, WhatsApp e Zoom. Segundo levantamento feito pela pesquisa da Inteligência Mobile do RankMyAPP, empresa de inteligência de marketing e aquisição para aplicativos, o momento fez disparar no Brasil o número de instalações e visitas a aplicativos de delivery, fitness, e-commerce, finanças e streaming, ultrapassando os 9 milhões de downloads nessas cinco categorias apenas em março, somando a App Store e a Play Store.

O novo momento criou uma nova rotina, novas formas de interação e de utilização do aparelho celular no dia a dia. “Se antes a pessoa usava mais para as redes sociais, agora pode estar usando mais para fazer exercícios, leitura, novos idiomas ou para resolver questões práticas”, aponta Adriel. Se a tendência da diminuição do uso do celular é uma crescente, para o psicólogo, ainda é cedo para saber. “O mercado está se alterando nesse momento, assim como as formas de consumir conteúdo estão em constante mudança. De maneira geral, acredito que a maior mudança que vamos presenciar é na forma de acesso desse conteúdo, que será de uma forma mais crítica”, pontua.