Magazine Novo normal: pandemia muda rotina de consultas médicas e odontológicas Atendimentos em consultórios passaram a incluir medidas sanitárias para prevenir a propagação da Covid-19

Parecia cena de filme de ficção. Medidor de temperatura corporal na porta, protetor para os sapatos, álcool em gel nas mãos e até mesmo o recolhimento do aparelho celular. O empresário Marcos Ávila, mais conhecido como Branco, de 51 anos, conta que a primeira consulta no dentista após o início da pandemia do novo coronavírus foi uma experiência que ele jamais va...