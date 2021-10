Magazine Novo Nobel de Literatura, Abdulrazak Gurnah sairá pela Companhia das Letras As publicações começam pelo livro mais recente do escritor, "Afterlives", lançado no Reino Unido no ano passado, que chega às livrarias brasileiras no próximo semestre

A Companhia das Letras adquiriu os direitos para publicar quatro romances de Abdulzarak Gurnah, o autor tanzaniano que ganhou o Nobel de Literatura na semana passada. Nascido em Zanzibar, uma ilha da Tanzânia, e com carreira consolidada na academia e na cena literária britânica, Gurnah nunca havia sido publicado no Brasil. As publicações começam pelo livro ...