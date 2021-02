Magazine Novo 'No Limite' terá ex-BBBs e possível comando de Marcos Mion O programa e inspirado no reality americano Survivor

O diretor Boninho confirmou nesta quinta (25) a volta do reality No Limite à grade da Globo. Em publicação no Instagram, ele também anunciou que os competidores serão participantes de edições passadas do Big Brother Brasil. Segundo a coluna Zapping, do jornal Folha de S.Paulo, Marcos Mion, que foi demitido da Record, deverá ser o apresentador do revival. O anúnci...