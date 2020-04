Avilez entrega a Dom João uma carta com a ordem para que retorne a Portugal. Dom João passa o comando do Brasil para Dom Pedro. Thomas volta para o Rio de Janeiro e pensa em se casar com Anna. Dom João faz sua última saída misteriosa e pede que Chalaça não releve o seu segredo. Pedro afirma que destituirá Thomas de seu cargo na corte. Pedro se surpreende ao saber que terá que seguir as ordens da Corte Portuguesa. Pedro se enfurece com Avilez. Leopoldina incentiva Pedro a armar uma estratégia contra Avilez. Domitila foge de Felício com os filhos. Benedita repreende Domitila por ter saído de casa, e Francisco contraria a irmã. Leopoldina flagra Pedro trocando olhares com Dulcina. Wolfgang e Diara chegam para a festa, e todos observam o casal. Pedro e Dulcina têm um encontro amoroso. Thomas pede Anna em noivado. Joaquim se aproxima do Rio de Janeiro.