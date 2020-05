Magazine Novo Mundo: Thomas convence Domitila a ir embora do palácio Confira o resumo do capítulo desta quarta-feira (20) da novela das seis

Leopoldina convida José Bonifácio para se hospedar no palácio. Thomas mostra o registro de Vitória e Anna se preocupa. Sebastião acredita na falsa carta da Madre feita por Cecília e autoriza a filha a ajudar o convento. Cecília beija Libério. Diara confirma as suspeitas de Joaquim sobre Jacinto. Dom Pedro não deixa Thomas se apresentar a José Bonifácio. Anna comenta c...