Anna se desespera ao constatar que Joaquim não embarcou no navio e Thomas comemora o sucesso de seu plano. Perdido na ilha, Joaquim conhece os piratas Hassan e Fred Sem Alma. Anna revela seu relacionamento com Joaquim a Leopoldina e Piatã. Joaquim tenta fugir do navio piratae Fred ameaça a vida de Anna. Chalaça garante a Carlota e Dom João que Pedro se casará com Leopoldina. Germana e Licurgo sofrem para manter a Taberna dos Portos funcionando. Noémie anuncia que está grávida de Pedro e Chalaça se desespera. Há uma nova passagem de tempo. O navio com a comitiva de Leopoldina chega ao território brasileiro e é atacado por piratas