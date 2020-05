Magazine Novo Mundo: Nívea conta a Thomas que Vitória é filha de Joaquim Confira o resumo do capítulo desta sexta-feira (15) da novela das seis

Peter passeia com Amália pelo jardim do convento. Sebastião reclama do apoio que Dom Pedro deu para Diara. Jacira promete ajudar Ferdinando. Padre Olinto pede que Piatã não duvide de Jacira. Domitila faz insinuações sobre Anna que deixam Thomas intrigado. Anna fala com Liu sobre seu pai. Thomas ameaça Nívea, que acaba revelando que Vitória é filha de Joaquim. Nívea s...