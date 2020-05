Piatã participa de uma luta com Ubirajara. Leopoldina envia carta pedindo o apoio de José Bonifácio. Idalina sugere a Diara que a dificuldade de ter um filho pode ser de Wolfgang. Germana decide apoiar os portugueses. Várias pessoas vão até a porta do Paço. Dom Pedro se emociona com o apoio do povo. Um dos homens de Thomas pega uma pedra e quebra o vidro ao lado de Leopoldina. Thomas e Sebastião observam a confusão, satisfeitos. Anna vê Thomas entrando com Sebastião na sede do partido português. Avilez parabeniza Thomas pelo sucesso do plano, mas são surpreendidos por manifestantes pró-Dom Pedro. Anna tenta passar pela multidão para entrar na sede do partido. Joaquim salva Anna do meio da multidão revoltada. Francisco fala que chegou um comunicado da corte, obrigando Pedro a retornar a Portugal. Domitila fica preocupada e afirma que apoiará Dom Pedro.