Leopoldina reclama das traições de Pedro. Domitila pede para ir com Chalaça ao Rio de Janeiro. Pedro conta para Piatã que Joaquim está vivo. Wolfgang ensina Diara e Elvira a se portarem à mesa. Cecília deixa o convento e pede à Madre para visitar Amália. Pedro fala para Thomas que Anna foi embora com Joaquim. Jacira questiona Anna sobre seus sentimentos por Joaquim. Thomas chora por causa de Anna. Joaquim e Anna se amam. Chalaça salva Domitila e manda prender Felício. Joaquim pede a Ubirajara para se casar com Anna na aldeia. Anna fala de Piatã para Jurema e Jacira. Domitila ironiza o fato de Benedita tê-la denunciado a Felício.