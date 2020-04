Pedro anuncia ao povo que sofreu um atentado, e Joaquim se surpreende ao saber que ele é o Príncipe Regente. Joaquim revela a Pedro que é o marinheiro que salvou a vida de Leopoldina. Chalaça rasga a carta que Domitila escreve para Pedro. Pedro entra com Joaquim no palácio por uma passagem secreta. Anna e Joaquim se reencontram. Joaquim revela que veio falar com Leopoldina, e Anna lhe cobra explicações. Thomas se surpreende ao ver Joaquim falando com Anna e anuncia ao rival que está noivo da professora. Wolfgang afirma a Diara que comprará Idalina e Matias. Elvira se despede de Quinzinho. Chalaça procura Domitila e os dois se beijam. Germana se emociona com a partida de Elvira. Joaquim invade o quarto de Anna e admira seus desenhos. Thomas tenta falar com a noiva, mas ela o manda embora do palácio. Joaquim leva Anna para a aldeia dos índios.