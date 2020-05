Magazine Novo Mundo: Jacira pede segredo sobre namoro a Piatã

Jacira pede a Piatã que guarde segredo sobre o namoro. Ferdinando observa o casal escondido na mata. Matias leva um exemplar do jornal para Sebastião, e Cecília se preocupa com a reação do pai e de Avilez ao ler seu artigo. Dom Pedro pensa em não receber a comitiva vinda de São Paulo. Chalaça se surpreende com a presença de Domitila e Benedita na corte e é obrigado a...