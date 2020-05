Magazine Novo Mundo: Fred promete se vingar de Thomas Confira o resumo da novela das seis desta sexta-feira (8)

Ferdinando apaga suas pegadas para não ser encontrado. Dom Pedro se recusa a falar com Leopoldina sobre sua decisão de ir para Portugal. Thomas tenta disfarçar a irritação ao ver Anna com os baús de seu pai. Ele encontra o diário do pai de Anna, mas percebe que estão faltando páginas. Fred promete se vingar de Thomas. Domitila se enfurece ao saber que Benedita teve u...