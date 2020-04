Joaquim tenta convencer Anna a reatar com ele. Wolfgang implora que Elvira o ajude a encontrar Diara. Sebastião manda seus capangas castigarem o editor do jornal. Domitila deixa seus filhos aos cuidados de freiras. Fred recebe o convite do casamento de Thomas e Anna. Joaquim assiste ao casamento de Anna. Germana e Licurgo tentam comprar um escravizado. Leopoldina percebe os olhares de Dulcina para Pedro. Thomas consegue adiar o processo de Domitila. Leopoldina surpreende Dulcina. Joaquim decide ir embora e leva Quinzinho com ele. Anna se prepara para sua noite de núpcias. Joaquim e Quinzinho chegam à aldeia. Anna muda seu visual. Lurdes, Dalva e Patrício ajudam Leopoldina a mandar Dulcina embora do Palácio. Cecília visita Amália. Tibiriçá reclama do comportamento de Jacira para Joaquim. Jacira salva a vida de Ubirajara.