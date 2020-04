Anna sofre por causa de Joaquim e decide conversar com Thomas. Diara encontra Wolfgang. Joaquim afirma a Elvira que não ficará com ela. Anna decide se casar com Thomas. Germana e Licurgo aconselham Elvira a usar Quinzinho para prender Joaquim. Pedro não resiste a Dulcina. Chalaça não fala de Domitila para Dom Pedro e pede ajuda a Thomas. Elvira procura Thomas. Diara se desentende com Wolfgang e sai de casa. Idalina encontra o livro que Cecília está lendo escondida. Sebastião manda Matias descobrir quem escreveu o artigo contra ele. Libério e Peter comemoram a publicação do artigo contra Sebastião. Joaquim questiona Elvira sobre como ela descobriu que ele estava no palácio. Wolfgang fica transtornado com o sumiço de Diara. Thomas instrui Nívea a organizar a casa para o seu casamento. Anna aceita conversar com Joaquim.