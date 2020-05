Anna tenta acordar Thomas, e Joaquim observa desconfiado. Amália exige a presença de Cecília para a Madre. Piatã se declara e beija Jacira. Leopoldina impede Anna de contar a verdade para Joaquim e Thomas sobre a paternidade de seu filho. Joaquim se emociona ao falar do bebê de Anna e diz que desconfia de Thomas no partido português. Sob os cuidados de Peter, Thomas acorda e diz que apanhou ao tentar manter a ordem. Thomas pede para lutar ao lado do príncipe, e Pedro aceita. Anna cuida de Thomas e conta que Joaquim a salvou do ataque. Avilez anuncia que um navio português acabou de chegar para levar Pedro e Leopoldina de volta à Europa. Domitila incentiva Francisco a montar uma comitiva para apoiar Dom Pedro e diz que vai com o irmão na viagem. Avilez e Joaquim duelam.