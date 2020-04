Ubirajara e as nações indígenas comemoram suas novas terras e saúdam Joaquim. Jacira questiona Anna sobre seu amor por Joaquim. Piatã reflete sobre sua origem e decide se juntar aos índios. Chalaça descobre que Domitila foi atacada. Joaquim oferece seus serviços a Dom Pedro. Libério desperta e Peter comemora. Pedro anuncia a contratação de Joaquim como seu segurança pessoal e Thomas se enfurece. Domitila implora que Chalaça a leve para o Rio de Janeiro. Thomas exige que Elvira afaste Joaquim do palácio. Leopoldina repreende Pedro por cortar a verba das doações para a população. Jacinto visita Thomas e Anna questiona a presença do homem em sua casa.