Thomas disfarça a presença de Jacinto para Anna e exige que o homem se mantenha longe de Joaquim. Ubirajara e Jacira preparam Piatã para viver como índio. Chalaça ameaça Felício. Peter demonstra interesse pelo caso de Amália e Cecília se anima. Joaquim se muda com Elvira e Quinzinho. Com a ajuda de Anna, Leopoldina organiza uma festa beneficente. Pedro sofre com a rejeição de Leopoldina. Anna pede que Joaquim se afaste dela. Anna descobre que Dom Pedro censurou partes de seu livro. Anna desmaia depois de autografar os livros. Cecília devolve o livro de Libério com uma carta dentro. Dom Pedro ofende Chalaça. Thomas faz intriga de Joaquim para Chalaça. Anna conta para Leopoldina que está esperando um filho de Joaquim.