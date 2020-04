Pedro tem um ataque de fúria e Chalaça tenta contê-lo. Cecília pede que Matias a leve para o convento. Dom Pedro afirma a Chalaça que abrirá mão do seu salário até que a crise financeira do Brasil esteja sanada. Sebastião liberta Diara, que retorna para casa com Wolfgang. Amália tem um surto ao ouvir o nome de Sebastião e Madre Assunção repreende Cecília. Os índios ocupam as ruas da cidade. Joaquim convence Dom Pedro a se aproximar dos índios. Piatã se emociona ao ver os índios e reconhece Joaquim. Pedro fica encantado com as nações indígenas e pede para se reunir com seus líderes. Leopoldina se disfarça para ver os índios de perto. Pedro conversa com Ubirajara e promete tentar um acordo de paz para todos.