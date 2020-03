Anna acredita ter reconhecido Joaquim, mas o rapaz disfarça. Elvira é presa e conhece Manoel. Thomas conversa com Anna sobre Piatã. Manoel esconde Elvira no porão do navio e ela se desespera. Thomas afirma que conquistará o amor de Anna. Piatã alerta Anna sobre Thomas. Joaquim conhece Leopoldina, que pede ao capitão que o falso marujo fique à sua disposição. Anna e Piatã falam sobre o misterioso desaparecimento de seu pai Edward no Brasil. Joaquim conforta Anna, que sofre pela ausência do pai. Miguel denuncia a presença de Noémie no quarto de Pedro. Joaquim beija Anna.