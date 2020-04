Dom João e Carlota expulsam Noémie do palácio real. Joaquim se declara para Anna e a pede em namoro. Thomas desconfia da intimidade entre Joaquim e Anna. Elvira é descoberta e obrigada a trabalhar no navio. Pedro promete a Noémie que seu casamento com Leopoldina não atrapalhará o relacionamento dos dois. Thomas oferece um jantar romântico a Anna. Joaquim se aproxima de Piatã. Anna aceita namorar Joaquim. Há uma passagem de tempo. Anna e Joaquim trocam juras de amor eterno. O navio atraca em uma parada antes de chegar ao Brasil. Thomas arma para que Joaquim não consiga embarcar no navio.