Cecília fala de Libério para Amália. Diara pede para ser comprada por Sebastião. Chalaça ameaça Dulcina para afastá-la de Dom Pedro. Joaquim se incomoda com o retorno de Ubirajara para a aldeia. Leopoldina tem um mau pressentimento. Dulcina invade o palácio e ameaça a vida de Avilez, na frente de Dom Pedro. Joaquim tem uma ideia para tentar conter a revolta dos índios contra Dom Pedro. Chalaça alerta Pedro sobre a situação de São Paulo. Elvira reconhece Diara entre as pessoas escravizadas e procura Wolfgang. Avilez manda Dulcina de volta para a Europa. Domitila confronta Felício. Dom Pedro convoca uma reunião com os Ministros. Wolfgang tenta resgatar Diara. Peter revela a Cecília o motivo do ataque a Libério. Jacira consegue se juntar aos índios guerreiros. Chalaça afirma a Dom Pedro que o Brasil está falido.