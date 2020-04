Tibiriçá sugere que Anna esteja grávida de Joaquim. Licurgo estranha ao ver Germana cuidar de Quinzinho. Thomas se angustia com a falta de notícias de Anna. Tibiriçá, Ubirajara e Olinto preparam Joaquim para o casamento. Joaquim e Anna se casam. Anna se emociona com a cerimônia de seu casamento. Olinto aconselha Joaquim a contar a verdade para Anna. Chalaça diz a Domitila que não pode levá-la ao Rio de Janeiro. Anna e Joaquim voltam para casa. Sebastião fala para Wolfgang que não pode vender Idalina e seu filho e faz intriga sobre Diara e Matias. Leopoldina tenta convencer Piatã a conhecer os índios da tribo de Joaquim. Anna conta a Leopoldina que se casou com Joaquim. Joaquim anima Piatã a conhecer os índios. Domitila não encontra seus filhos e se desespera. Thomas diz a Anna que tem uma importante revelação a lhe fazer.