Leopoldina tenta falar com Anna sobre sua noite de núpcias. Elvira rouba a mala de uma mulher no porto. Miguel fala sobre Noémie na frente de Leopoldina. Thomas se preocupa com o conteúdo do baú do capitão Millman. Germana observa Sebastião conversando com Wolfgang e Schultz. Elvira pede para se hospedar na estalagem. Joaquim diz a Padre Olinto que precisa sair da aldeia o quanto antes. Wolfgang compra uma chácara de Sebastião. Thomas percebe a vontade de Piatã de ir para a expedição com Ferdinando e Letícia. Joaquim aprende alguns costumes indígenas. Anna fica indignada ao saber que Thomas está hospedado na casa de um comerciante de escravizados. Pedro sofre um ataque epilético na frente de Leopoldina.