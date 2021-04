Magazine Novo monumento

Iza Costa escolheu Bela Vista de Goiás como sua casa e há seis anos criou um monumento com 4 metros de altura para presentear a cidade. O projeto saiu recentemente do papel, com patrocínio da Lei Aldir Blanc e apoio da prefeitura do município. Quem vem executando a obra para a amiga é o artista Gilvan Cabral. A previsão é que fique pronta em 30 dias e seja instalada ...