Novo filme de Christian Petzold, Em Trânsito apresenta a saga de refugiados após invasão nazista

Invasão nazista, fuga de cidades e campos de concentração são elementos comuns na obra do cineasta alemão Christian Petzold. Acostumado com temáticas sobre a história alemã do século 20, o diretor lança hoje o filme Em Trânsito, reflexo do que vem fazendo em obras fílmicas ao longo dos últimos anos, como nos sucessos Bárbara (2012), Phoenix (2014) e Fantasmas (...