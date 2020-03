Magazine Novo episódio do “Comidaria” ensina receita de cheesecake saudável

O Comidaria está de volta com uma sobremesa deliciosa e saudável: um cheesecake de frutas vermelhas (foto). A nutróloga Adriana Meneses ensina o passo a passo desse prato, entre os ingredientes estão cream cheese, frutas vermelhas e farinha de amêndoas. A receita faz parte de uma série de três vídeos feitos para incentivar a boa alimentação no pós-carnaval. Além do doce, ela ensi...