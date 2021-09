Magazine Novo EP de Juliette tem três músicas com o mesmo nome de faixas da banda Boogarins Situação envolvendo uma das bandas mais premiadas de Goiânia tomou as redes sociais

O fenômeno Juliette deu início oficial à carreira musical nesta semana com o lançamento do primeiro EP nas plataformas digitais. Além da afinação da ex-BBB, o que chamou atenção do público foi uma grande coincidência com os nomes de três das seis faixas do projeto da vencedora do BBB-21. Doce, Sei Lá e Benzin carregam o mesmo nome de composições da Boogarins, uma das b...