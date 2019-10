Magazine Novo documentário traça os caminhos de Ziraldo na criação do personagem Pererê O personagem é marco histórico nas narrativas dos quadrinhos brasileiros e agora ele sai do papel e vai parar nas telas do cinema

“O Pererê era um dos símbolos da época. Um tempo em que se acreditava que, pelas ideias, poderíamos mudar nossa história”, destaca o cartunista Ziraldo em sua autobiografia. De fato, o personagem é marco histórico nas narrativas dos quadrinhos brasileiros. O Pererê agora sai do papel e vai parar nas telas do cinema em A Turma do Pererê.doc, dirigido por Ricardo Favilla e ...