Magazine Novo disco na praça Mumuzinho diz que falta amor no dia a dia e que seu novo álbum, Playlist, é “sofrência alegre”

Com mais de dez anos de carreira, Mumuzinho, 37, segue o caminho do pagode romântico com o mais recente álbum Playlist, com sete faixas inéditas, sendo uma em parceria com o grupo Sorriso Maroto. A música que dá nome ao projeto foi lançada no fim de 2020 e é estrelado pela influenciadora digital e participante do Big Brother 21, Camilla de Lucas. As canções e...