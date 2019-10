Magazine Novo disco de Emicida com participação de Pablo Vittar e Fernanda Montenegro, tem data de estreia O anúncio foi feito por meio de um vídeo em suas redes sociais

O rapper Emicida divulgou na tarde desta quarta-feira (16) detalhes do seu novo disco, AmarElo. O anúncio foi feito por meio de um vídeo em suas redes sociais. Emicida informou que o lançamento do primeiro volume de AmarElo acontece no dia 30 de outubro. São 11 faixas, que contam com participações de artistas como MC Tha, Zeca Pagodi...