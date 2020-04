A influenciadora Rafa Kalimann, vice-campeã do Big Brother Brasil 20, tomou um susto logo que saiu do reality show da Rede Globo, após a final na segunda-feira que consagrou Thelma como campeã. Todo mundo de máscara e distanciamento social foram algumas das regras que ela sentiu na pele no primeiro contato após a saída da casa mais vigiada do País. “A minha filha ficou espantada com isso. Ela estava ciente da pandemia, mas não tinha noção da gravidade”, ressalta Genilda Fernandes, mãe da sister, em entrevista por telefone ao POPULAR direto de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

A pandemia provocada pelo novo coronavírus traz um cenário inédito na vida de quase todos os ex-participantes do reality. Nessa altura do campeonato na edição 2019, os eliminados faturavam com presenças VIPs, com ações publicitárias e também com várias participações em programas de TV. Dessa vez, os BBBs trocaram o confinamento pelo isolamento social. “A Rafa queria muito abraçar e agradecer o carinho de todo mundo, mas infelizmente o contato será apenas na internet. Ela está bastante feliz, se sentindo campeã e nesse momento a ideia é matar a saudade da família e dos seus cachorros”, conta Genilda.

Rafa Kalimann, que teve 34,81% dos votos na final, contra 44,1% de Thelma, não sabe quando volta para Goiânia. “Ainda não sabemos. Ela tem vários compromissos agendados agora e alguns projetos pessoais que ela dará continuidade”, adianta a mãe. Antes de entrar no programa, a filha de Genilda passava a maior parte do tempo em São Paulo, onde também tem casa. Aos 14 anos, ela deixou a cidade natal, Campina Verde (MG) e mudou-se sozinha para São Paulo, para seguir a carreira de modelo. “Desde pequena, ela foi uma batalhadora e mostrou isso no BBB”, completa.

O segundo lugar no BBB 20 garantiu R$ 150 mil para Rafa. O prêmio, segundo o irmão da sister, Renato Fernandes Neto, será destinado ao projeto para construir uma comunidade em Moçambique, com uma estrutura com hospital e escola. “O dinheiro do programa dará esse andamento. Já temos terreno comprado pela ONG Missão África, por meio de arrecadações e ações beneficentes da minha irmã, e precisamos também de autorização do governo africano”, conta. Há sete anos, a influenciadora digital faz missões todos os anos no continente e leva atendimento médico, remédios, alimentos e água potável.

Final

Rafa vendeu caro a derrota na final do BBB para a médica Thelma e muitas enquetes apontavam a influenciadora digital como a provável campeã. O equilíbrio foi marcado pela forte torcida nas redes sociais. A sister inclusive foi uma das participantes que teve o maior salto no número de seguidores no Instagram. Quando ela entrou no BBB, tinha 3 milhões e atualmente tem quase 13 milhões de fãs. “A minha ficha ainda não caiu, estou anestesiada, até agora não dormi, não estou acreditando que tem esse tanto de gente me acompanhando. Estou sem reação, mas estou muito feliz”, postou ela no Instagram.

A final mobilizou torcida por todo o Brasil e principalmente entre os famosos. Vários montaram mutirão de votos nas redes sociais. A meta era de mais de mil votos por pessoa para ajudar o seu favorito. Rafa tinha como cabo eleitoral muitos cantores sertanejos, como Naiara Azevedo, Simone & Simaria e a influenciadora Thaynara OG. Manu mais uma vez contava com o apoio da amiga, a atriz Bruna Marquezine, fundamental na vitória do maior paredão da história do BBB contra o polêmico Felipe Prior e Mari. A disputa teve mais de 1,5 bilhão de votos e recebeu certificado do Guinness World Record.

Já Thelma carregava a simpatia do público de maneira geral por ser a única inscrita no programa que sobreviveu no jogo, pela história de vida, pelo discurso empoderado e pelas atitudes coerentes na casa. A médica conseguiu apoio de celebridades do calibre da atriz americana Viola Davis, que compartilhou mensagem de apoio de Taís Araújo. Preta Gil, Iza, Anitta, Deborah Secco, Babu Santana, Maju Coutinho, Buchecha, Monique Alfradique, Marina Ruy Barbosa, Bruno Gagliasso, Ludmilla, Lázaro Ramos e Ícaro Silva foram outras personalidades que também declararam e pediram voto para Thelma nas redes sociais.