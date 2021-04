Magazine Novidades vêm aí

Orlando Morais ainda não está 100% recuperado da consequências da Covid-19, mas já voltou com tudo aos projetos planejados para este e o próximo ano. Entre eles estão os álbuns Le Pop e Le Jazz, com previsão de lançamento ainda no primeiro semestre de 2021. Recentemente ele lançou o single Le Silence True, gravado em 2004 com Branford Marsalis, Peter Gabriel e Sting ...