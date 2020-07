Magazine Noveleiro de plantão

A rivalidade entre Flora (Patrícia Pillar) e Donatela (Claudia Raia) está sendo reprisada desde maio pelo designer gráfico e estudante de veterinária Paulo Vicznevski, de 28 anos. Ao assistir a um anúncio na televisão do projeto de resgate de novelas clássicas do Globoplay, ele viu a oportunidade de acompanhar novamente a produção, dessa vez de forma completa. “Eu so...