Novela "Vereda Tropical' entra no catálogo do Globoplay

Walter Casagrande recorda cena com dois camisas 9 em jogo do Corinthians

Era a abertura do Campeonato Brasileiro de 1985. Walter Casagrande Jr. voltava ao Corinthians após uma rápida passagem pelo São Paulo. No Estádio do Morumbi, na capital paulista, o clube alvinegro enfrentaria o Vasco e, como destaca o hoje comentarista esportivo da Globo, tinha montado um “grande time com Serginho Chulapa, Zenon, Dunga, João Paulo, Hugo de León e o...