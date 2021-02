Magazine Novela de protocolos Amor de Mãe retorna com uma série de medidas sanitárias, mas sem perder o foco nos personagens

As gravações de Amor de Mãe foram retomadas em agosto e finalizadas em novembro num rígido protocolo sanitário. Foram gravados 23 capítulos que serão exibidos depois das duas primeiras semanas de compactos dos melhores momentos. Além de testes para a detecção do novo coronavírus, os atores também ficaram em quarentena em um hotel, antes de retomar as gravações. ...