Novela 'A Força do Querer' volta ao ar na Globo a partir de 21 de setembro

'A Força do Querer' volta ao ar na Globo a partir de 21 de setembro Edição especial da trama de 2017 vai substituir 'Fina Estampa'

A edição especial da novela "A Força do Querer" volta a ser exibida na Globo a partir do dia 21 de setembro. A trama de 2017, assinada por Gloria Perez, vai substituir "Fina Estampa" (2011), na faixa das 21h. Por causa da pandemia do novo coronavírus, a exibição de "Amor de Mãe" teve de ser interrompida em março. As gravações da trama já foram retomadas, mas a ...