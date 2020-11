Magazine Novela Órfãos da Terra, da Globo, e série Ninguém Tá Olhando, da Netflix, levam Emmy Internacional Brasil era o campeão de indicações ao lado do Reino Unido, com sete menções cada um

A Academia Internacional das Artes e Ciências Televisivas anunciou nesta segunda-feira (23) os vencedores do 48º Emmy Internacional em uma cerimônia on-line, transmitida ao vivo na página oficial do evento. O Brasil era o campeão de indicações ao lado do Reino Unido, com sete menções cada um, e saiu da cerimônia com dois prêmios. Ninguém Tá Olhando, criada por...