Novas séries no streaming

A segunda quinzena de setembro chega com novidades nas diferentes plataformas de streaming. Novas séries e novas temporadas passam a integrar os catálogos desses serviços. No Globoplay, estreia a série de comédia As Novas Aventuras de Christine, enquanto na Netflix tem a animação para adultos Sem Maturidade para Isso e a comédia francesa Flagrantes de Família....