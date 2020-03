Magazine Novas mudanças na grade da Rede Globo

As próximas semanas serão diferentes no The Voice Kids. Em virtude dos desdobramentos da Covid-19, a Globo tem tomado medidas que possam contribuir para conter o avanço dessa pandemia e optou por suspender os shows ao vivo, que começariam no dia 29. A emissora vai exibir, durante os próximos quatro fins de semana, a começar do dia 22, um compacto do reality, com os melhores...