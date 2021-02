Magazine Novas estreias no Globoplay Documentário Atravessa a Vida e séries S.W.A.T e Wynonna Earp estão entre as novidades da plataforma

O catálogo do Globoplay, neste mês, traz novidades para os assinantes do serviço de streaming. Uma deles é Atravessa a Vida, novo documentário de João Jardim. O filme, uma coprodução Globo Filmes e Globo News, acompanha o cotidiano de uma turma do 3º ano do ensino médio no interior do Sergipe e mergulha no universo escolar e adolescente dos jovens de Simão Dia...