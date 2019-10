Magazine Nova série dentro do universo 'Game of Thrones' narra a origem da Casa Targaryen A nova série, intitulada House of the Dragon (Casa dos Dragões, em tradução livre), é baseada no livro Fogo e Sangue, de George R.R. Martin

O que aconteceu três séculos antes do início da bem-sucedida série Game of Thrones? A HBO responderá com um prequela anunciada na terça-feira (29) durante o lançamento da plataforma de streaming do canal de assinatura. A nova série, intitulada House of the Dragon (Casa dos Dragões, em tradução livre), é baseada no livro Fogo e Sangue, de George R...