Magazine Nova novela da Globo fala sobre a finitude da vida e redescoberta de pequenos prazeres A próxima atração das 19h horas é protagonizada por Grazi Massafera e Antonio Fagundes

Quando Grazi Massafera foi convidada para protagonizar Bom Sucesso, novela que estreia amanhã no lugar de Verão 90, atração global das 19 horas, ela não esperava encontrar pelo caminho tantas coincidências. Uma delas, inclusive, alinhavada à mão, com esmero de costureira. É que a personagem ganhará a vida entre linhas e agulhas – profissão que durante anos ajudou no ...