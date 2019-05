Magazine Nova novela da Globo, A Dona do Pedaço é inspirada em Romeu e Julieta Trama de Walcyr Carrasco estreia nesta segunda-feira (20) e traz mensagem de esperança, coragem e superação

Estreia nesta segunda-feira (20) a nova novela da faixa das 21 horas da Globo, A Dona do Pedaço, escrita por Walcyr Carrasco e com direção artística de Amora Mautner. A Dona do Pedaço exalta o poder feminino por meio da trajetória de Maria da Paz (Juliana Paes), uma jovem humilde, da cidade fictícia de Rio Vermelho, no Espírito Santo. Maria vem de uma família ...