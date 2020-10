Magazine Nova Nobel de Literatura, Louise Glück vai ganhar enxurrada de livros no Brasil A Companhia das Letras tem planos de publicar quatro coletâneas da autora, compilando um total de nove livros de poemas da escritora, até então inédita no País

Louise Glück, poeta americana que venceu o Nobel de Literatura neste mês, vai ganhar uma enxurrada de edições no Brasil a partir do próximo ano. A Companhia das Letras tem planos de publicar quatro coletâneas da autora, compilando um total de nove livros de poemas de uma escritora até aqui inédita no país --exceto por traduções esparsas em revistas literárias e rede...