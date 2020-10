Magazine Nova Mulher-Maravilha da DC Comics será brasileira Em entrevista, editor da DC confirmou que Yara Flor é do Brasil, mas uma imigrante nos Estados Unidos

Yara Flor, uma indígena brasileira da floresta amazônica, será a nova Mulher-Maravilha. O anúncio foi feito pela editora de quadrinhos DC Comics, nesta quinta (15). Em entrevista ao jornalista Jesse Schedeen, do site IGN, ​Jamie S. Rich, editor da DC, confirmou que Yara é do Brasil, mas uma imigrante nos Estados Unidos. "Apesar de vermos ela at...